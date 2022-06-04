多項風險疊加造成匯市波動持續攀升，強勢美元格局不變，非美貨幣一直在等待翻身時機的到來，中國信託銀行財富管理產品處理財規劃部投顧中心指出，組成美元指數主要貨幣之一的歐元，還因地緣政治風險疊加停滯性通膨的疑慮，歐元兌美元陷入近20年的新低。多數歐元區國家央行行長近期表態政策轉向緊縮，歐洲央行（ECB）總裁拉加德則表態ECB可能在2022年9月結束購債之前升息，市場認為這些訊號足以反映整體歐洲央行釋出貨幣政策即將轉向，不排除7月升息的可能性，帶給歐元蘊釀谷底形成的契機。

近期ECB的升息說法，在外匯市場確實形成「憧憬影響」，兌美元匯率從 5月中旬最低的1.0350，反彈至5月31日最高的1.0789。外匯交易商FXTM 富拓首席中文分析師楊傲正指出， 要注意的是目前市場對歐洲央行升息的預期頗為進取，預期歐洲央行將在7月一次性升息75個基點，「這有點過份的預期」，假如接下來因經濟數據不振，或歐洲央行對未來進一步升息有所疑惑，現時位於較高點的歐元便難有進一步上漲空間。

楊傲正分析，技術上看，歐元兌美元漲至 1.0789 已極為接近轉折點，即3月時關鍵支撐變阻力的1.0803區間，如果短期內未能突破該水平並轉向回落，或將進一步下行至1.0640、1.0532水平。

中信銀財富管理投顧中心指出，由於美國製造業數據好轉，支持美債收益率上升，美元繼 續走揚。美元指數已從 101 附近的支撐反彈至 102.50，若 突破 103.60 則有望進一步測試 105 趨勢高點，「在下周重要的歐洲央行會議舉行之前，我們仍謹慎看多美元指數」。歐元兌美元仍維持在 1.0600 上方。

此外，中信銀財富管理投顧中心也對英鎊的信心，出現減弱，因為在技術面疲弱，加上英國經濟成長疑慮增加的情況下，英鎊近期觀點轉為中性。

中信銀財富管理投顧中心提醒，芬蘭及瑞典宣布申請加入北約加深歐洲地緣政治風險，疊加中國疫情擴散對供應鏈的衝擊，大宗商品價格上揚及強勢美元將造成其他國家輸入性通膨壓力，意味全球物價壓力暫時不會獲得緩解。成熟國家央行貨幣政策已確定因應高通膨而加速升息，歐洲央行勢必在下半年起陸續步入貨幣緊縮階段。