據大陸央視報導，4日上午約10點30分，貴陽北至廣州南的D2809次旅客列車，行駛在貴廣線榕江站進站前的月寨隧道口時，撞上突發溜坍侵入路線的泥石流，導致7號、8號車發生脫線。目前已知造成列車司機不幸死亡，以及1名列車員與7名旅客受傷。該事件受到高度關注，並登上熱搜第一位。

而大陸鐵路部門迅速啟動應急預案，當地消防救援隊伍出動了11車52人趕赴現場救援。受傷人員已送往榕江縣醫院進行救治，列車上其他136名旅客已安排轉運疏散。

另值得注意的是，4日凌晨榕江縣氣象台才剛發佈暴雨紅色預警信號。據大陸國家預警資訊發佈中心顯示，榕江縣氣象台4日2時41分將暴雨橙色預警升級為暴雨紅色預警信號，指出未來6小時三江鄉溪口水庫降雨量將達到200毫米以上，且降雨持續，要求注意防範強降雨引發的次生災害。

根據大陸網友發佈在社交平台上的現場照片來看，動車組列車有一定程度受損。而從大陸鐵路12306的App上顯示，D2809次列車的狀態為晚點未定，這列車為8節編組，時速為每小時250公里。原本列車規劃早上9點從貴陽北站出發，途經從江、桂林西和賀州等網站，計劃於下午2點34分到達廣州南站。