花蓮縣吉安鄉公所在宜昌國小開辦「客家戰鼓人才培訓班」，但疫情影響實體課程改成線上教學， 鄉長游淑貞日前也一同參與線上課程，在雲端與學生交流鼓藝。（吉安鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣吉安鄉公所向客委會爭取計畫，在宜昌國小開辦「客家戰鼓人才培訓班」，向下扎根客家藝能文化，但疫情影響，課程雖改成線上教學，但成效卻未因此大打折扣，反而透過視譜、唱譜到肢體練習等扎實課程與示範客語唱譜語音、影片，讓學童們身歷其境投入學習，彼此在雲端用鼓藝相互交流。

吉安鄉客家人口約3萬3千人，佔總人口數的3分之1，吉安鄉公所今年向客委會爭取「客家文化藝術人才培訓計畫」，在鄉內各級學校、社團開辦多元課程，向下扎根客家藝能文化，包含宜昌國小「客家戰鼓人才培訓班」、北昌國小「得人惜客家童謠班」、吉安國小「Hakka POP熱舞班」及花蓮笙華國樂團「笙華客音研習班」等。

近日疫情影響，各類實體課程不得不改採線上教學，吉安鄉長游淑貞關心遠距教學的成效，日前以神秘大來賓的角色，參與宜昌國小「客家戰鼓人才培訓班」視訊課程，學童見鄉長現身網路教室又驚又喜，並熱烈歡迎。

曾在2020年親參與客鼓鳴心鼓王爭霸戰並勇奪全國冠軍的游淑貞，除在線上展現現學現賣的本領，也和學童進行鼓藝交流，「咚咚咚」的鼓聲響徹「雲」霄，振奮人心，且課程結束後，大家仍然意猶未盡，並期待下次能於現實中相互切磋。

游淑貞表示，疫情期間雖必須採線上教學，但指導老師王全生卻能在視訊鏡頭前，扎實地指導視譜、唱譜，甚至是打鼓的肢體動作，並透過示範客語唱譜語音、影片，讓學生身歷其境投入其中，學習效果不打折扣。

王全生則說，線上教學期間，除會在固定上課時間與大家共同學習，也會透過群組，請孩子在課餘時錄製影片，展現學習成果，不過仍期待大家能一同回到校園，用鼓藝交流成長。