國民黨立委費鴻泰。（資料照/姚志平攝）

對於台美將啟動「台美21世紀貿易倡議」，並啟動貿易談判，國民黨立委費鴻泰指出，鄧振中說他等了30年，「我覺得他白等了30年」，這都是假的東西，太虛了。

為強化台美雙邊貿易和經濟關係，行政院政務委員鄧振中1日與美國USTR副貿易代表畢昂琪（Sarah Bianchi）視訊會談，行政院於會後舉行記者會，鄧振中表示，台美將啟動「台美21世紀貿易倡議」，並啟動貿易談判，首次會議將在本月底在美國華府舉行，台美經貿關係上多年期望跟美方貿易談判，現在正式展開。

鄧振中指出，台美21世紀貿易倡議，分別為貿易便捷、法規制定、農業、反貪汙、中小企業、數位貿易、勞工、環保、標準、國營企業，非市場經濟等11項目談判，雙方已經同意本月底在華府舉行首次會議，預計將會由他親自出席，與美方貿易談判代表正式展開談判。

鄧振中說，本項倡議因架構完整、可延續、內容廣泛，可做為推動貿易協定的路徑圖。本項倡議內容係以高標準為目標，將有利台灣爭取參加CPTPP，政府將結合產、官、學、研各界力量，為我爭取最大利益。

國民黨立委費鴻泰3日在《少康戰情室》指出，鄧振中講的都是虛的。台灣最想要跟美國簽的是FTA，退而求其次是BTA，再來往下退叫TIFA，但這三項都不給，印太經濟架構（IPEF）也是假的。

費鴻泰認為，鄧振中說他等了30年，「我覺得他白等了30年」，這都是假的東西，太虛了。