高雄市大寮區光明路附近竟出現「襲胸狼」，上個月他鎖定一名獨自騎乘電動車的女子，接著伸出右手襲胸，隨即加速逃逸。被害人心有不甘跟在後面，途中遇到員警趕緊求救，追了近1公里後將余姓男子攔下，依法偵辦。

警方調查，該名被害人5月18日18時50分騎電動車行經高雄市大寮區大仁街、光明路二段時，一名陌生男子騎車突然靠近她，並伸手襲胸，得逞後立刻催油門，逃逸現場。

被害人雖然受到驚嚇，但立刻回過神追了上去，並在途中遇到正在巡邏的大寮分駐所員警，隨即請求幫助，警方也立刻跟上去，追了約1公里後，在大寮區光明路二段、保生街口將該名余姓男子攔下，並帶回派出所偵辦。

被害人也決定提出告訴，警方依規定受理，並已完成筆錄，依《性騷擾防治法》送辦，至於余男是否還犯下其他襲胸案件，目前仍未接獲其他被害女子報案，待警方擴大偵辦。

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