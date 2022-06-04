新冠肺炎疫情延燒近2年餘，全台已約2700人染疫離世，因過往要求遺體需24小時內火化，讓不少家屬留下遺憾。但衛福部長陳時中前天卻稱，只規定24小時內通報，沒說要火化，引發質疑。國民黨立委洪孟楷今批，陳是推卸責任說辭。

新冠肺炎自2020年初在國內逐步爆發後，至昨天為止，已有2663人染疫死亡，為了防疫，過往確診死亡後24小時內要火化遺體，台北市建國高架橋上時常可見運送染疫亡者遺體車輛，響警示燈與跑馬燈運送大體飛車至第二殯儀館火化。

不過陳時中前天回應陽明醫師蘇一峰呼籲取消確診死亡24小時火化規定時，澄清只有規定要24小時內通報，並沒有要求24小時內處理遺體，讓國人集體傻眼。

洪孟楷表示，2012年衛生署公告第五類法定傳染病，就有說明「要24小時內入殮或火化」，去年中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥也曾公開表示，「地方政府實務上都會在24小時內火化」，代表指揮中心就是知道這是標準作業流程。

洪孟楷說，現在國內傳出檢討染疫死亡24小時內火化聲音，指揮中心又把責任撇清，聲稱未規定一定要24小時火化，但民進黨政府上任後並未重新公告前衛生署規定，現在卻不認當時公告，那到底公告期限多久？

洪孟楷表示，過往24小時要將染疫亡者遺體火化規定，讓很多人來不及見上染疫死亡的家人最後一面，讓家屬感到遺憾，現在陳時中卻全盤否認規定，難道過去兩年多難道從上到下都誤解指揮中心意思？批陳不想承擔責任，沒有肩膀。

洪孟楷批評，指揮中心獨攬大權，就應付起相對責任，說明清楚，才能有規可循，避免更多糾紛和困擾，但大力推動新防疫生活，卻什麼都沒準備好，連最基本的火化指引也讓國人難以捉摸，應說明往後確診死亡個案必須多久內火化。