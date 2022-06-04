本土疫情大爆發，相關物資供不應求。民進黨立委高嘉瑜多次為防疫政策砲打綠營自家人，甚至不惜與衛福部部長陳時中槓上，也獲得不少跨越黨派色彩的粉絲。高昨日（3）端午節，在臉書刊出一張身著水藍與白色相間的小洋裝，在山野石階上回眸的照片，祝福大家「端午節快樂」，結果光這張照片便吸引超過6500個讚；值得注意的是，不少網友感慨，高這麼內外兼具、仗義敢言的立委，何苦加入民進黨。

高嘉瑜昨日在臉書刊出一張照片，圖中她身穿水藍底色、綴著白色花葉圖騰的小洋裝，手中提著皮帽，一派休閒，在山野階梯上回眸的照片。文章則寫著：「端午節快樂！吃粽子囉。」

這張「回眸照」再配上短短9字，便吸引超過6500個讚、近400則留言，人氣可見一斑。網友紛紛回應：「這麼美的美人瑜，請妳多拍幾張，端午節快樂」、「好像鄰家女孩的打扮」、「這打扮要去深山裡拍MV？」「哇塞，這張好犯規喔！美翻了」、「好正喔」。

特別的是，除了大批網友稱讚外，也有部分網友感嘆道：「高嘉瑜的條件實在很好，有學歷有腦袋又仗義執言，何苦加入民進黨？無奈的政黨現實，令人想哭」「活出自我價值的嘉瑜，加油！期盼你能永遠當綠營清流」、「其實你若無黨籍，相信也能輕鬆選上立委」、「每次看到妳在黨內的處境，都很不捨，紅了眼眶」、「期盼你能不受政黨拘束，永遠做自己，為人民發聲」。