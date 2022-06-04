新任澳洲外長黃英賢近日訪問太平洋島國，同時中國外交部長王毅卻於太平洋外交失利；澳洲媒體指出，因為澳洲及時打上「氣候變遷牌」，加上太平洋島國內部並未全面轉向親中，拉近了澳洲與太平洋島國的關係。

黃英賢（Penny Wong）與王毅近日分別出訪多個太平洋島國，有關澳、中外交角力的議題引起國際媒體關注。

其中，引起媒體熱議的是5月23日才宣誓就任為澳洲外長的黃英賢，她到底是如何在短短兩星期內擺平多個太平洋島國，以致王毅並未能如願與10個太平洋島國就安全議題等簽署協議。

澳洲媒體主要有兩種看法，其中最為主流的看法認為，隨著澳洲工黨（Labor）上台，全面扭轉坎培拉對氣候變遷的處理態度所致。

過去自由黨國家黨聯盟（Coalition）政府主張交由市場力量對付氣候變遷，政府無意多加干預。但在5月下旬大選後上台的工黨新政府則強調，要讓澳洲在2030年減碳排放43%；而且工黨政府還可能會在其他小黨和無黨藉獨立議員的合作下，進一步擴大減排幅度。

澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute，ASPI）國防、戰略與安全計畫主任休布瑞吉（Michael Shoebridge）在接受中央社訪問時指出，氣候變遷是攸關太平洋島國國家存亡的問題，澳洲工黨政府重視氣候變遷的態度，有助拉近澳洲與太平洋國家的關係。

澳洲廣播公司（ABC）全球事務編輯里昂（John Lyons）於6月2日在ABC電視新聞發表評論；他斷言是因為黃英賢及時打上「氣候變遷牌」，才讓太平洋島國暫停靠攏中國。

里昂指出，中國伸手介入太平洋的規模「非常龐大」，中國本來已計畫好串連10個太平洋島國就安全議題達成協議；而澳洲前任政府又對中國於太平洋島國擴大影響力的問題不聞不問。他相信，黃英賢才剛上任為外長就二度出訪太平洋，算是暫時「挽救了」澳洲在太平洋的地位。

里昂分析，呼應澳洲工黨所宣揚的說法。早在大選選戰期間，當時反對黨的工黨就多次公開批評，指莫里森（Scott Morrison）政府漠視氣候變遷問題對太平洋島國所構成的威脅，造成太平洋島國與澳洲關係疏遠。工黨形容莫里森政府在太平洋事務上「丟了球」（has dropped the ball）。

工黨更多次以索羅門群島與中國簽訂安全協議作為例證，以說明莫里森政府「丟了球」所造成的嚴重後果。

黃英賢近日出訪太平洋島國期間，全程主打氣候變遷議題。6月2日和3日，黃英賢先後於薩摩亞（Samoa）和東加王國（Tonga）先後透過視訊和電話接受ABC訪問時，一再表示她致力向太平洋島國強調，澳洲工黨新政府重視氣候變遷問題，澳洲已告別莫里森政府漠視太平洋島國正遭受生存威脅的態度。

在上述兩次訪問中，黃英賢均提到氣候變遷攸關澳洲對太平洋地區的安全戰略議題。值得注意的是，在兩次訪問中，她均特別提到自己在5月26日趕赴斐濟（Fiji）說明澳洲對太平洋安全戰略議題的態度。

而她抵達斐濟的時間點，搶先於王毅（王毅於28日才抵達斐濟），其中王毅出訪太平洋重頭戲，就是5月30日於斐濟透過視訊與太平洋10個承認中國的島國會談。

黃英賢對斐濟之行慎重其事。她於5月26日在斐濟發表的演說，也是她以外長身份出訪太平洋的第一場公開演講。她甚至在6月3日接受ABC訪問時，明明是談論薩摩亞，但她卻二度口誤說成是「斐濟」。

正當王毅被國際媒體指在太平洋「外交失利」；澳洲媒體大多對黃英賢給予高度評價，認為黃英賢在太平洋力挽狂瀾。

不過，全程跟訪王毅太平洋之行的ABC記者齊德茲茨（Stephen Dziedzic）在6月1日的報導中指出，太平洋各島國政府本來就並未與中國就安全議題上達成共識。

齊德茲茨指有不具名「西方國家官員」（Western official ）向ABC表示，中國提出與太平洋10國就安全議題聯合聲明草稿外流媒體，意味著多個太平洋島國與中國並未達成共識。在王毅尚未抵達斐濟之前，衛報（The Guardian）澳洲版網站5月26日就已經爆料，揭露中國提出與太平洋10島國就安全議題聯合聲明草稿。

齊德茲茨提到，太平洋各國政府基於內部政治壓力，不敢全面轉向靠攏中國。齊德茲茨又指出，中國外交官員急於建功，試圖爭取趕在王毅出訪期間與10個島國發表聯合聲明；但問題是中國根本還未與各島國達成共識。

另外較少受到媒體討論的，是澳洲工黨政府有意擴大開放，讓太平洋島國民眾前往澳洲長期工作居旅簽證的計畫，對澳洲與太平洋國家關係所產生了作用。

黃英賢在5月27日於斐濟接受國際媒體訪問時的表示，澳洲工黨政府將會推動擴大開放太平洋島國民眾前往澳洲工作簽證，並且有意讓前往澳洲就業的島國民眾家屬也同樣受惠。

對此，休布瑞吉解釋，澳洲讓太平洋島國民眾到澳洲工作，不但能舒緩澳洲郊區農工短缺問題，而且將會是鞏固太平洋島國與澳洲連結的重要措施。（編輯：高照芬）1110604