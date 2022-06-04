【愛傳媒簡秀枝專欄】原來，誤打誤撞，可以辦成一所公立實驗學校，只要人才到位，堅持理想，就能心想事成。

臺北市影視音實驗教育機構（Taipei Media School，簡稱TMS） 與台北流行音樂中心、台北表演藝術中心，於6月2日上午在臺北流行音樂中心文化館舉行聯合辦學記者會，3位主持人李遠、黃韻玲、劉若瑀同框演出，為第一所公立實驗學校的存活喝采，共同期勉許願。

這是人稱小野的李遠校長，所帶領的TMS，在興學6年的存活基礎上，擴大規模，邀請北流、北藝中心加盟，讓未來學員有更優質的實習機會與上課環境，成為台北市獨一無二的影視音新亮點。

市府柯文哲市長、蔡炳坤副市長、文化局長蔡宗雄、藝文界代表以及畢業校友齊聚，聯合記者會上，真情流露，氣氛熱絡感人。

早在台北市長柯文哲上任之初，來自流行音樂界的前文化局長倪重華，以他長年觀察現行教育學制，頗多感慨，他認為影視音人才培育，不是一個模子一個模子復印出來的，應該學習私立實驗學校，強化現場習作，讓莘莘學子，多動腦筋思考，身體力行，因此建議柯文哲市長興辦公立實驗學校。

自稱耳根子軟，很容易被說服的柯文哲市長，果然同意，2016年起，就把興辦影視音實驗學校的重責大任，直接交給文化藝術基金會董事長李遠，要他善用他的學養與親和力，能者多勞，出任校長職務。

熱心公益，一心想培植新秀的李遠，臨危受命，乃利用寶藏巖閒置空間，從無到有，慘澹興學，作育英才。

柯文哲市長在聯合記者會中透露，李遠在文化界輩份高，人脈寬，又受年輕人歡迎，是推動台北市藝術文化不可多得的人才。TMS成立後，因為率涉到招生，需要宣傳，因此央求容易拗、又不必付薪水的李遠身上，讓他以藝術文化基金會董事長身分，兼任校長。

果然是校長兼敲鐘，TMS在李遠帶領下，一步一腳印，走過6年寒暑，不但存活下來，而且成績斐然，歷屆畢業生離開學校後，有的出國深造、有的投入他們鍾愛的影視音職場，甚至自己成立工作室，早早走上創業大門，令人十分安慰。

柯文哲市長認為當年大家誤打誤撞，堅持下去，是非常正確作法，他特別感謝李遠，任勞任怨，無私無畏，忍受挫折，打造了官方第一所影音視實驗學校，成為東亞文化中心的里程碑，過程固然辛苦，但彌足珍貴。

柯文哲強調，誤打誤撞，有時候也是一種膽識，堅持到底，果然是苦藥良方！

聯合記者會中，大家共同欣賞6年來的紀錄影片，也聆聽畢業同學從助理到正職的心路歷程。果然同學們的成長進步看得見，從生澀到自信，印證沒有圍牆、沒有教室、沒有鐘聲的實驗學校，在專業菁英帶領下，成果累累。

該實驗室學校首屆畢業生夏蕎安，以柔美歌聲，拉開序幕。個子嬌小的夏蕎安一身黑衣裙、挑染過的馬尾束，格外嬌羞可愛，她除了音色甜美，也精於影像創作，連黃韻玲聽了她的演唱，讚譽有加，主動表示願意當她的合音天使。

出道很早、才氣橫溢的李遠，上台十分幽默地，他說昨晚作了惡夢，夢見記者會在兩廳院盛大舉行，他因為太開心，也太緊張，出席時竟然忘記穿鞋子，只穿襪子上台。李遠的惡夢之說，引來大家的熱烈掌聲。

李遠繼續說，TMS草創期只有9個月，真的誤打誤撞就開始。他記得2016年5月創辦時，很多人都警告他，一座沒有圍牆、沒有教室、沒有鐘聲的學校，一定是問題叢生，畢竟興學不易，面對最判逆的靑少年，一不小心就會被檢舉。

李遠說，他半信半疑，沒想到一撐就是6年，竟然活得不錯，始料未及。為了改善教學環境，引進更多資源，李遠透露，他和團隊一起動起北流、北藝的腦筋，但都心情忐忑，擔心會吃閉門羹。

當他去拜訪黃韻玲，黃韻玲立即點頭答應，並說：「我們都在這塊土地長大的，受到土地的滋養，理應回饋，當然要全力支持TMS」，令李遠感動不已。

當他們再找北藝劉若瑀幫忙時，同樣順利，劉若瑀也是一句話「我們都是自己人！」就這樣全部搞定。

李遠最後以「轟轟烈烈、驚濤駭浪」來形容6年的經過。不過他認為，當大家把理想丟出來，一旦被接住，就會開花結果。他說，TMS有如山谷的樹，許多熱心貴人，一路出錢出力，共同灌溉捐輸，讓他心存無限感恩。

「今天我很輕鬆，也非常開心，不只沒有惡夢了，穿了襪子，更穿了鞋子，可以走康莊大道了！」又是引來笑聲與掌聲。

黃韻玲更是性情中人，致詞非常感性。她說，北流的起心動念、興建落成、到開幕營運，都是關關難過關關過，她數度哽咽謝謝柯文哲市長的耐心包容。

黃韻玲強調，目前除了表演區就緒，產業區也逐步發展，音樂餐廳、音樂流行相關文化匯集、普及入門，專業培訓，都在往好的方向前進，足堪告慰。

北藝劉若瑀也說，理想的執行，難免跌跌撞撞，回頭看自己時，也是千滄百孔，不過，不管怎樣，孩子教育是不能等的，因為一轉身，他們就長大。所以，環境再困難，過程再沈重，只要為下一代好，大家都非常願意付出。劉若瑀自信地說，願力在，堅持下去，就能夢想成真。

她舉出，疫情中該中心的飛行船計劃，「無下線」學習，就成為和TMS合作很好的平台，讓年輕人可以安全、安心學習。

最後柯文哲市長率領大家舉牌慶賀，並拍照留念，更為第7年的新招生，大動作宣傳。

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：作者提供。

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