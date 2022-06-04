去年完成園區內步道更新，提供民眾完善的生態教育環境。（柯宗緯翻攝）

搭配園區內的線上導覽QRcode行動條碼，讓民眾可以隨時獲得生態導覽資訊。（柯宗緯翻攝）

緊鄰高雄澄清湖旁的鳥松溼地，為全台首座以人工溼地為主題的教育公園。高市觀光局獲中央補助，繼去年斥資約1500萬完成園內步道更新外，預計今年底再投入約1200萬陸續更新外環步道，其中更以特殊工法，設計離地30至50公分的木棧道，降低對昆蟲及地面植生的干擾，打造適合遊憩的生態廊道。

鳥松溼地位於澄清湖大門東側，占地約3.8公頃，原為自來水廠做為淨水及排放水的沉沙凹地，多年來充足的水源造就豐富的生物多樣性。2000年正式劃設為溼地公園，曾榮獲內政部溼地保育補助評鑑特優等殊榮。

目前該座公園由高市府觀光局委託給生態保育專業的高雄市野鳥學會認養及經營管理，鳥會經常舉辦自然觀察、生態旅遊、講座等，積極介紹此區豐富動植物生態及推廣正確保育觀念。

為提升整體溼地環境及營造更友善的旅遊環境，觀光局指出，特別向中央爭取補助，去年完成園區內步道更新，今年底前也會整建外環步道，而為降低對地面植生和昆蟲的干擾，特地配合場域環境設計離地30至50公分的木棧道，讓牠們自由穿梭，深具生態廊道意義，更採用特殊扣件式工法，改善過去螺栓外露、過於人工化等缺點，打造更符合自然景觀的視覺效果。

常年在鳥松溼地擔任生態解說的翁老師表示，目前還沒看過比鳥松溼地這邊還要大株的三葉蔓荊，民眾一定要把握機會，除大門口有3到4株外，園內位賞鳥屋旁也有栽植。

觀光局表示，每逢春夏交際，自然生態特別豐富，其中園內的三葉蔓荊將進入開花結果季節，直到秋季結束，這段期間將會吸引大量蝴蝶、蜜蜂、甲蟲類的昆蟲，有時也會吸引其他訪客，如綠繡眼、白頭翁等來嘗鮮。

該區常會出現類似蜂鳥外型特殊的長喙天蛾及透翅天蛾，每年總是有許多攝影愛好者前來尋覓蹤影。另透過搭配既有的線上導覽QRcode行動條碼，讓民眾生態導覽資訊一把抓。