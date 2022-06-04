La Belle Mèche 陽光普照香氛蠟燭，讓空氣中充滿著鈴蘭、橙花和玫瑰的迷人氣息。(圖片提供1010 HOPE)
La Belle Mèche 陽光普照香氛蠟燭，讓空氣中充滿著鈴蘭、橙花和玫瑰的迷人氣息。(圖片提供1010 HOPE)
La Belle Mèche 與插畫家 Cécile Roubio 合作，推出年度插畫限量蠟燭La Belle Mèche 陽光普照香氛蠟燭。(圖片提供1010 HOPE)
La Belle Mèche 與插畫家 Cécile Roubio 合作，推出年度插畫限量蠟燭La Belle Mèche 陽光普照香氛蠟燭。(圖片提供1010 HOPE)

源自法國文化之都里昂的 La Belle Mèche，採用極簡、乾淨的包裝，創作出一系列 匠心獨具的現代香氛蠟燭。2022 年春夏，La Belle Mèche 與插畫家 Cécile Roubio 合 作，推出年度插畫限量蠟燭-La Belle Mèche 陽光普照香氛蠟燭，讓輕盈怡人的白花 香氣，點綴上飽滿浪漫的玫瑰氣息，猶如漫步在里昂隆河河畔，讓微風輕拂過臉龐、沐 浴在暖陽之下，徜徉於陽光普照的明媚風光中。

La Belle Mèche 原意為「美好的燭芯」，創辦人 Laura 及 Pierre 以日常生活、美好 回憶為靈感，與香水重鎮格拉斯的知名調香師攜手，共同打造出專屬於 La Belle Mèche 的獨特精緻香氛，全系列產品堅持全程於法國當地製造完成。點燃香氛蠟燭時，燭芯透 出明亮的光芒，飄逸出清新而真實的香氣，讓靈魂得以細細品味每段生活細節。

La Belle Mèche 香氛蠟燭選用 100％天然且純淨的大豆蠟，搭配不含鉛的純棉燭 芯，並首度與插畫家 Cécile Roubio 合作，推出 La Belle Mèche 陽光普照香氛蠟燭。 Cécile Roubio 擅長以鉛筆描繪人物輪廓、髮絲、植物，細膩筆觸結合玫瑰、鈴蘭等花 卉的手繪線條，勾勒出風景明媚的隆河河畔風景;空氣中充滿著鈴蘭、橙花和玫瑰的迷 人氣息，隨著香氣流動感受猶如陽光灑落般的陣陣暖意，盡享南法河畔的愜意時光。

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