La Belle Mèche 陽光普照香氛蠟燭，讓空氣中充滿著鈴蘭、橙花和玫瑰的迷人氣息。(圖片提供1010 HOPE)

La Belle Mèche 與插畫家 Cécile Roubio 合作，推出年度插畫限量蠟燭La Belle Mèche 陽光普照香氛蠟燭。(圖片提供1010 HOPE)

源自法國文化之都里昂的 La Belle Mèche，採用極簡、乾淨的包裝，創作出一系列 匠心獨具的現代香氛蠟燭。2022 年春夏，La Belle Mèche 與插畫家 Cécile Roubio 合 作，推出年度插畫限量蠟燭-La Belle Mèche 陽光普照香氛蠟燭，讓輕盈怡人的白花 香氣，點綴上飽滿浪漫的玫瑰氣息，猶如漫步在里昂隆河河畔，讓微風輕拂過臉龐、沐 浴在暖陽之下，徜徉於陽光普照的明媚風光中。

La Belle Mèche 原意為「美好的燭芯」，創辦人 Laura 及 Pierre 以日常生活、美好 回憶為靈感，與香水重鎮格拉斯的知名調香師攜手，共同打造出專屬於 La Belle Mèche 的獨特精緻香氛，全系列產品堅持全程於法國當地製造完成。點燃香氛蠟燭時，燭芯透 出明亮的光芒，飄逸出清新而真實的香氣，讓靈魂得以細細品味每段生活細節。

La Belle Mèche 香氛蠟燭選用 100％天然且純淨的大豆蠟，搭配不含鉛的純棉燭 芯，並首度與插畫家 Cécile Roubio 合作，推出 La Belle Mèche 陽光普照香氛蠟燭。 Cécile Roubio 擅長以鉛筆描繪人物輪廓、髮絲、植物，細膩筆觸結合玫瑰、鈴蘭等花 卉的手繪線條，勾勒出風景明媚的隆河河畔風景;空氣中充滿著鈴蘭、橙花和玫瑰的迷 人氣息，隨著香氣流動感受猶如陽光灑落般的陣陣暖意，盡享南法河畔的愜意時光。