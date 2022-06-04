NBA總裁席爾佛（Adam Silver）本周告訴《路透》說，暌違18個月讓球賽重回大陸央視的轉播是一件好事，雖然當時的莫瑞（Daryl Morey）挺港事件造成數億美元損失，席爾佛仍支持球員勇敢發聲。「透過體育平台讓世界人民持續談論是非常重要的，我不認為這與我們在中國和世界200個國家的轉播有所衝突。如果我們因此被封殺造成損失，我們可以接受。」

自由球員坎特（Enes Kanter Freedom）質疑NBA球隊故意不簽他，是因為他不斷地攻擊大陸的新疆人權問題，他批評NBA是一群偽善者。

對此金州勇士的一位股東，投資大亨帕里哈皮蒂亞（Chamath Palihapitiya）今年1月在播客節目All-In說：「沒人在乎維吾爾發生什麼事，你提出這個話題只是因為你自己關心，這當然很好，但我們其他人不在乎。我告訴你一個殘酷的事實，在我所有關心的事情裡，不包括（新疆）這件事。」

帕里哈皮蒂亞指出，氣候變遷、台海情勢緊張、美國超市貨架補不滿才是他當下最關心的，除非美國有辦法搞定這些，他才會開始注意維吾爾的問題。獨行俠老闆庫班（Mark Cuban）2020年在播客節目The Megyn Kelly Show說過，他反對世界上任何違反人權的行為，但他不排斥在大陸做生意，「我們得選擇戰鬥的對象」，比起海外的事他更關心美國內部的人權問題。