台南市政府4日於善化區文康育樂中心辦理就業暨暑期工讀徵才活動，市長黃偉哲(右二)到場幫求職者打氣。（劉秀芬攝）

台南市政府4日於善化區文康育樂中心辦理2022「台南呷頭路」就業暨暑期工讀徵才活動，共邀集餐飲、科技、傳產等24家廠商釋出1360個工作機會及308個暑期工讀及兼職職缺，不過可能受疫情及下雨影響，求職人數不若以往踴躍，而且服務業明顯較受求職者青睞。

台南市長黃偉哲上午11點多也到場關心市民求職狀況，除感謝各家廠商的共襄盛舉，並鼓勵求職者把握良機，投入職場一展長才，為社會貢獻己力。黃偉哲表示，考量疫情關係，市民朋友在就業方面可能會碰到困難，因此市府特別加開這場小型就業博覽會。

台南市勞工局表示，7、8月除社會新鮮人踏入職場，還有不少學生會利用暑假打工，現今疫情雖然嚴峻，但勞工局仍會持續辦理就業相關服務，今日求職者除了學生外，也有一半是想打工或轉職的社會人士，初步統計媒合率為5成5。

一家科技公司表示，公司十分缺人，但有面試者一得知要輪班，又沒有固定周休，馬上怯步；參加徵才的南科緯影科技公司表示，公司正在擴廠，急需上百工程、技術人員，因此會積極參加台南市府舉辦的徵才活動。

勞工局表示，預計在6月至8月期間辦理20場次的徵才活動，今年第2場大型就業博覽會將在6月11日於南台科技大學登場，預估將提供超過8000個以上的工作機會。