基隆市4日確診人數創一個月來的新低。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

依中央流行疫情指揮中心公布，基隆市今日新增確診數為1024例。基隆市長林右昌表示，4日確診數創一個月來新低，象徵疫情狀況明顯和緩，將繼續觀察並請醫療院所持續維持醫療量能，叮嚀民眾端午連假外出，仍需做好自身防疫。

林右昌表示，4日確診數創一個月來新低，且在中重症人數也明顯下降，在本市醫療院所的空床數上也明顯增加至28.4％，代表目前基隆市從多項數據顯示疫情穩定持續收斂當中。

林右昌指出，北部疫情持續趨緩，中南部仍維持上升狀況，全國疫情處在高原期末期，大家還是要謹慎與警覺，因此仍會請本市衛生局及醫療院所，持續監控疫情狀況，維持醫療量能狀況充足。他提醒，端午連假期間，民眾外出還是必須做好自身防疫工作，勤洗手、戴好口罩，注意自身健康狀況。

基隆市4日新增確診1024例，其中女性557人、男性則是467人；若以年齡別區分的話，以35-44歲最多，有185人、占18.07％，25-34歲次之，有152人、占14.84％。至於75歲以上的長者有41人、65-74歲有107人、6歲以下有67人。

在專責病房方面，目前全市總計有236床專責病床，目前已收治169人、空床67床，空床率28.4％；各醫療院所中，基隆長庚醫院收治重症58名、中症31名、輕症45名；部立基隆醫院收治重症6名、中症16名、輕症5名；三總基隆分院收治中症5名，輕症2名；礦工醫院收治輕症1名。