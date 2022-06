ILIA輕裸悸動多功能彩盤添加乳油木果油、酪梨油及甜橙果皮蠟等關鍵純淨成分,膏狀質地柔滑好上手,色彩貼合肌膚。(圖片提供1010 HOPE)

ILIA 輕裸悸動多功能彩盤。(圖片提供1010 HOPE)

美國西岸的淨透系彩妝品牌 ILIA,致力於開創全新純淨保養系彩妝品。2022 年夏季,限量推出 ILIA 輕裸悸動多功能彩盤,內含 6 款實用多用途色,一盤即能概括 眼影、腮紅、唇彩、修容等 6 大彩妝需求,輕鬆打造渾然天成好氣色妝容。

ILIA 輕裸悸動多功能彩盤添加乳油木果油、酪梨油、甜橙果皮蠟等關鍵純淨成分, 提升彩妝色彩貼膚度、使其更顯薄透光澤,於上妝時同步滋養、呵護肌膚。ILIA 輕裸悸 動多功能彩盤同時具備 6 大功能:眼影、矯色、腮紅、唇彩、修容、打亮;多功能彩盤 中包含 6 款實用色系,膏狀滑順質地,輕抹即可使彩妝貼合肌底、顯現自然妝效。ILIA 輕裸悸動多功能彩盤可直接運用手指沾取色盤,輕拍塗抹上色;另推薦可搭配備受顧客 喜愛的 ILIA 彩妝刷具進行上妝,仿生毛設計刷具,加乘色彩表現、均勻度。

ILIA 輕裸悸動多功能彩盤包含 6 種多用途色:COSMIC DANCER 淡香檳珍珠色可 作打亮,或使用於底妝前打底,創造光澤肌妝感;TENDERLY 嬰兒粉色、IN THE MOOD 蜜桃珍珠帶金色、AT LAST 土玫瑰色既可用於腮紅,亦可當作唇彩;百搭色號 WHISPER 蜜桃粉色可用於腮紅、唇彩,不論粉色、橘色妝容皆適合,更推薦塗擦於眼下,作為遮 瑕打底、協助修飾黑眼圈暗沉;IN THE CITY 古銅珍珠色可當大地色系眼影,或用於鼻 影、下巴兩側、髮際線等欲修容部位。