雙創新高！今死亡飆增152、中重症添496例 本土+68118、新北病例下降「未破萬例」

新冠肺炎死亡數今再創新高，其中年紀最小為1歲男童，上月中旬呼吸困難送入負壓加護病房，不幸於5月31日病逝，為國內第14例兒童死亡個案。與此同時，國內今也新增2名兒童重症個案，均為疑似腦炎，仍在治療中。

指揮中心發言人莊人祥表示，這名1歲男童5月18日出現呼吸困難、低血氧、浸潤嚴重，經PCR檢出陽性，因呼吸窘迫、右側肺炎，轉負壓加護病房隔離，使用瑞德西韋、類固醇、抗生素等治療，但因病況不佳，5月31日病逝。

中重症與死亡個案說明。（圖／指揮中心提供）

中重症與死亡個案說明。（圖／指揮中心提供）

於此同時，今日國內也新增2名兒童重症個案，為5歲、6歲的男童，均無慢性病史、為疑似腦炎。莊人祥表示，5歲男童5月27日高燒，服藥後退燒，但斷斷續續發燒2天，後來到醫院急診，收治於加護病房，目前正在插管、使用呼吸器，以類固醇、瑞德西韋治療中。

至於6歲的男童，莊人祥表示，男童改啊6月1日自覺發燒，出現短暫抽搐、輕微腹痛，送醫途中意識改變、嗜睡，到急診室時體溫達39.7度，到院後檢出陽性。經電腦斷層腦顯示男童腦水腫，因疑似腦炎收治住院，使用降腦壓藥、瑞德西韋治療中。

根據統計，目前國內兒童中重症共累計34例，分別有17例腦炎、7例肺炎、2例敗血症、3例哮吼、4例家中死亡，1例腦腫瘤共病。重症個案中，14人死亡，包括5例腦炎、4例家中死亡、3例肺炎、1例敗血症、1例腦腫瘤共病。