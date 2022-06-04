對於雲林同鄉會表態力挺前交通部長林佳龍參選台北市長，林佳龍今天對此表示，自己是雲林背景在台北出生長大，感謝鄉親惜才推薦，他也會努力為社會服務。

林佳龍今天到文化部文化資產園區參加由前副總統呂秀蓮舉辦的「新女性 HER-Story 50週年巡迴展」，他在會場接受媒體聯訪針對雲林同鄉會相挺參選台北市長一事時表示，對於鄉親的看法都予以尊重。

林佳龍表示，自己是雲林的背景，在台北出生長大，感謝鄉親的惜才推薦，自己也會努力為社會服務。作為民進黨員，台北市24年民進黨未執政，相信徵召方式來推選出最好的人才，若衛福部長陳時中參選也將全力輔選。

對於呂秀蓮提到陳時中應盡速表態是否參選北市長，林佳龍認為，陳時中在防疫第一線相當辛苦，過去他在交通部長任內也和陳時中並肩作戰，防疫工作要做好，民主機制也要向前走，民進黨內有提名的機制並展開徵詢，他也相信陳時中無論在哪個職務上都能做得很好。

林佳龍說，在不同的角色也會做好準備，提出台北首都的城市願景，同一個團隊也可以同步做好準備。自己和陳時中是「英雄惜英雄」，從2000年前總統陳水扁執政時就已經有許多合作，2人已經認識10多年，角色的分工是「成功不必在我，但成功一定有我」。

林佳龍指出，除做好防疫和首都選舉勝選，也在規畫台北首都願景，從人選到城市願景的良性競爭，過去他擔任過台中市長和交通部長，因此展開準備，提供給未來參選團隊施政藍圖的基礎。（編輯：黃世雅）1110604