富邦悍將威迪茲2日在比賽中被裁判檢查出手套中有使用「外部物質」遭驅逐出場，被處以禁賽10場、罰1萬元罰則，禁賽自4日起開始計算，今天賽前領隊林華韋出面說明，經過了解後，威迪茲確實有使用增加球摩擦力的物質。

前天與味全龍的比賽，龍隊在牛棚接捕的捕手蔣少宏撿到界外球，發現球上面有黑黑的，經由林辰勳拿進休息室交給吉力吉撈・鞏冠，最後交到總教練葉君璋手上，才發現威迪茲可能使用「外部物質」，葉總也在6局攻守交換時向主審反應。

當天比賽的主審林金達在7局上1出局時上前檢查威迪茲的手套，經過現場裁判們一致認定他有使用「外部物質」，立刻將他驅逐出場，隔天聯盟依照棒球規則3.01、6.02條，處罰威迪茲禁賽10場、罰款1萬元。

今天賽前林華韋針對後續做說明，「昨天有去了解，他確實有接觸到能增加球摩擦力的物質，但至於是什麼東西不是很確定，可能是類似球棒噴膠的東西。」

林華韋繼續說：「現在全世界棒球應該不只是他有用，用的人也不少，但這是規則禁止的行為，有跟他說要善用規則允許的東西，像是滑石粉，其實不只是他，投手教練也會告知其他投手。」

聯盟對威迪茲的禁賽罰則今天起開始計算，依規定他必須要在一軍陣容中，但可以到二軍出賽、維持手感，至於罰款則由他自己負責，隊內也已有口頭告誡。