大陸由貴陽北開往廣州南的D2809次列車，疑似因在靠近榕江站附近撞上泥石流發生脫線，造成1死8傷憾事。車上乘客透露，「當時把我嚇壞了，麵撒了一地」，事發時感覺到列車遭受了強烈地撞擊，看到外面的電線好像都被撞下來了，車上的電都停了，車上有很多小朋友，當時都被嚇哭了。還好我所在的車廂比較靠後，現在都還有些恐懼。

據大陸央視報導，4日上午約10點30分，貴陽北至廣州南的D2809次旅客列車行駛在貴廣線榕江站進站前的月寨隧道口時，疑撞上突發溜坍侵入路線的泥石流，導致7號、8號車發生脫線，目前造成列車司機不幸死亡，以及1名列車員與7名旅客受傷，具體完整原因還在調查中。

大陸鐵路部門迅速啟動應急預案，當地消防救援隊伍第一時間出動了11車52人趕赴現場救援。受傷人員已送往榕江縣醫院進行救治，列車上其他136名旅客已安排轉運疏散。

據大陸網友發佈在社交平台的現場照片來看，動車組列車有一定程度受損。該列車為8節編組，時速為每小時250公里。原本規劃早上9點從貴陽北站出發，途經從江、桂林西和賀州等網站，原計劃於下午2點34分到達廣州南站。