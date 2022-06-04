國民黨縣市長提名頻惹議 朱立倫：沒提到你的通通來罵朱立倫｜中時新聞網

國民黨縣市首長選舉徵召頻傳爭議，先前表態參選的在地立委呂玉玲近日展開感恩之旅，但至今仍未與同黨桃園市長參選人張善政碰面，2人互動備受關注。針對黨主席朱立倫喊「沒提來罵我」，她僅回應，主席的決定須經大家同意，黨的推進工作才會順利。

呂玉玲今在龍潭區拜訪各里長，許多人一碰面就替她打氣，她表示，自宣布參選後，獲得13個行政區和486名里長支持，大家都期待能和她一起打拚，但黨中央突襲式的決定令她被強制出局，至今心有戚戚焉，不過近期仍會打起精神，拜訪所有支持她的里長們。

對於羅智強昨替她抱屈，呂玉玲也說，彼此真的是君子之爭，對於敗給突襲式提名感到遺憾，希望能一起繼續為桃園付出。她也提到，黨中央提名過程粗暴，沒獲地方認同，苗栗也有同樣情況，將來整合勢必面臨挑戰，目前她個人情緒已先放一邊，最希望「所有爭議到她為止」。

針對朱立倫訪美時「沒提到的都來罵我」一說，呂玉玲認為，國民黨是全體一體，主席的決定必須經過大家的認同，黨的推進工作才會順利；至於何時要和張善政碰面？呂僅說「不急，隨緣」。

呂玉玲也喊話，張善政應趕快提出政見和市政藍圖，爭取市民的認同，且近期民調起起伏伏，以數據和輿論觀察，都證明選舉過程中，協調相當重要，定要獲取各方認同，才能繼續推進。