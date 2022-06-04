從女團Sweety出道的曾之喬（喬喬），與辰亦儒結婚１年多感情甜蜜，外型亮眼的她身材高挑纖細，且擁有完美S曲線，她時常在IG和粉絲分享生活，近日逢端午假期，曾之喬也藉著端午節宣傳自己代言的商品時，秀出吃粽子的畫面，影片中竟出現意外亮點，讓粉絲看了好嗨。

端午佳節至，許多人會準備粽子享用應景，曾之喬曬出一組照片，只見她戴著商家安全帽和環保袋，坐在機車上拿著一捆粽子，身上墨綠的套裝和粽子色系一致，可見用心，其中一張照片她則是盤膝坐在地板上，底下是玩具總動員的野餐墊，鏡頭帶到她正在拆粽子，並捕捉到穿著低胸小可愛微露酥胸的畫面，由上往下看的邪惡視角，讓傲人事業線更加明顯。

曾之喬藉機宣傳代言商家活動，配文寫下「您的送餐（送粽）小姊姊來囉！有勇無謀的為大家實驗了～拿鐵配紅豆鹼粽會不會好吃？答案是：完全不行！」盡責宣傳的模樣讓許多粉絲回應「真的是最佳代言人欸」、「好可愛喔」、「這代言人真的太可愛」。

曾之喬也在限時動態中和大家分享端午節戰績，一共吃了四顆鹹粽、三顆鹼粽，同時貼心提醒粽子的繩子是有巧妙之處，她說這是民間的端午節儀式，有些習俗認為粽子的綁繩代表過去的心結，要細心去解開綁繩，代表解開過去心結，之後才會順利，更強調粽子的繩子盡量不要拿剪刀剪斷，如果用剪刀剪斷，代表人脈也跟著斷。