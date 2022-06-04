配合指揮中心公告，高中以下學生政府每人發放4劑快篩，由郵局配送各校發放。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

新竹市4日新增1551名確診個案，今年以來累積4萬523名確診個案，目前累積居家照護者為1萬24人、居家隔離者為3500人，另配合指揮中心公告，高中以下學生每人發放4劑快篩，6月10日前，將由郵局配送各校發放。

衛生局指出，配合指揮中心公告，為增加保護幼兒之範圍，自6月6日起，幼兒免費領取5劑快篩試劑政策由原2016年1月1日出生幼兒，擴大為2015年9月2日（含）以後出生之學齡前幼童便可領取，民眾可持幼童健保卡至各快篩實名制販售據點免費領取1份5劑家用快篩試劑。

另外，6月6日起，針對高中、國中、國小、五專前三年學生，每人將可領取4劑家用抗原快篩試劑，後續將由中華郵政陸續寄送至學校，待學生回校實施實體課程，便可於學校領取。

市府表示，下周一（6月6日）起，5-11歲兒童輝瑞疫苗施打地點將改為體育館施打站（新竹市公園路295號），時間為周一至周五上午8時至11時，下午14時至17時，有需要之家長，可線上預約，如有疑問，請詳參本市防疫資訊網或電洽03-5320900，由專人諮詢。

衛生局呼籲，民眾端午連假期間仍須落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線，若有任何防疫相關問題，連假期間仍可撥打本市居家關懷中心專線03-5320900，由專人服務。