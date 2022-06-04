富邦悍將4日迎來羅力本季初先發，賽前一天將他註冊，並選擇註銷洋投優瑪，領隊林華韋解釋為何選擇解約優瑪的原因，是因為目前已有找到1名新洋投，目前已在走程序中。

富邦今天由「準本土」羅力先發，根據規定，必須要在出賽前一天註冊，同時富邦也將決定要將哪位洋將註銷，之前總教練丘昌榮受訪時不願提前鬆口，只說是「優瑪、霸帝士2擇1」，昨天答案揭曉，確定是優瑪遭到註銷，本季已不可能在一軍出賽。

林華韋解釋最後選擇留下霸帝士、註銷優瑪的原因，「我們在為下半季洋將做準備，有找到一位洋將，是投手，目前在走程序，因為有找到投手所以就做投手的更換。」

被問到新洋投來台時間，林華韋坦言自己不是很清楚進度，「但希望越早來越好。」他透露新洋投目前正在墨西哥聯盟打球，有過亞洲職棒經驗，「是在韓國。」但是左、右投則不便公布。

林華韋也說，目前沒有再找新洋炮的打算，「目前人數夠，再找新的人會排擠到現有的人，期待羅力今天會有好表現。」優瑪去年以育成洋將身分來台，後來轉為正式合約，今年續留，但他在5月10日被降下二軍，後來遭到註銷，本季留下一軍出賽5場、吞1敗，自責分率5.68成績。