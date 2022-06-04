端午節當天，花蓮秀林鄉知名戲水景點黃金峽谷三棧溪附近有小黑狗受困岩縫，所幸在消防隊員與民眾合力下，成功將牠救出。（花蓮縣消防局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣消防局端午節獲報，秀林鄉知名戲水景點黃金峽谷三棧溪附近，有小黑狗受困岩縫，且疑害怕不斷哀嚎，趕赴現場後，小黑狗已被熱心戲水遊客救出，並餵食牠以補充熱能，但評估牠右前腳已截斷露出骨頭，不宜行走，經用救生衣充當臨時浮板包覆後，與民眾合力將棋抬到三棧溪出口處，完成救援任務。

花蓮縣消防局昨日中午12時27分獲報指出，黃金峽谷三棧溪中美合作1.5公里處，有黑狗卡在岩縫中受困，不斷發出低鳴哀嚎，急需救援。北埔消防分隊2名隊員立即穿上水域裝備出勤，但因車輛無法直達救援處，2人到三棧溪後，徒步溯溪近30分鐘後才抵達。

由於黃金峽谷是熱門的溯溪、戲水景點，當時有不少遊客在附近玩水、烤肉，2名消防隊員到場救難現場時，發現小黑狗已被熱心民眾從岩縫救出，並放在一旁的沙洲上，怎料上前查看時，發現小黑狗不僅未戴項圈，右前腳也已截斷露出骨頭，雖未滲血，但全身濕透抖個不停。

消防局表示，由於小黑狗身型消瘦，不知已受困幾天，所幸現場熱心民眾擔心牠失溫挨餓，紛紛拿出麵包等食物，幫牠補充熱能，並不時撫摸小黑狗藉以安撫牠。

消防隊員檢視小黑狗身體狀況，認為只剩3隻腳的牠已不適合行走，以救生衣充當臨時浮板，將牠包覆在內，確認安全無虞後，再與熱心民眾合力抬帶到三棧溪出口，費盡2個小時，完成救援行動。

消防局長林文瑞表示，狗是人類的好朋友，愛牠請不要隨便丟棄牠，建議可幫狗戴上頸圈，註明飼主姓名及電話，若狗狗走失可即時找到飼主，避免牠流落街頭。在街上遇到流浪狗，可先帶到動物醫院檢查有無晶片，並進行健康檢查、施打預防針，若無法收養亦能聯絡各縣市動物保護處或流浪動物之家尋求協助。