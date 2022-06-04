FANCL 水漾亮白夏季限量套組。（FANCL提供）

FANCL 水漾亮白夏季限量套組。（FANCL提供）

頂級保養FANCL推出「水漾亮白夏季限量套組」組合含有明星商品，活膚祛黑精華面膜、活膚祛黑精華露，更加入2款套組限定新品，亮白淡斑瞬效精華粉及水漾保濕凝露。

夏季守護淨白無瑕好膚的必備神隊友，正是FANCL「水漾亮白夏季限量套組」，品牌為回饋忠實鐵粉及邀請新朋友體驗零防腐劑安全又高效保養效能，特別祭出5折起，以限定優惠就能超值入手，購買2組還可另享95折優惠，再加贈FANCL限量晴雨傘。