隨著防疫措施逐步解除並看準疫後實體零售復甦，電商486團購加速虛實整合的腳步，宣布進軍新竹開設旗艦店，成為繼台北、台中、高雄之後的第四家實體門市，預計8月正式投入營運。同時積極在桃園、台南及離島等地尋覓拓點位址，擴大導入新客也打造精緻服務的顧客體驗。

電商企業家486先生表示，經過這幾年疫情洗禮店面大洗牌，商圈空置率高、零售業轉往線上積極布局，展店成本相對下降；再者，電商競爭激烈，成長放緩，做出差異化和接觸新客群更顯重要。486團購為「非典型電商」，和一般大型電商不同之處在於一開始即確立實體和線上同步經營的策略，「無論是透過線上還是線下，消費者都可以輕易地找到我們，甚至找到老闆」經營電商首要讓消費者安心。

雖然電商擁有零距離購物、不須親自搬運的優勢，但不少消費者在下手單價較高的家電產品前還是會希望先看過、摸過，甚至購買後有任何操作上或維修的問題都希望找的到人才安心，實體店面可以解決不少電商的痛點。由於消費者多為專程至門市體驗的忠實客戶，因此不需選址在黃金地段第一排，設點在巷弄內可以更實惠的價格取得更好的空間。