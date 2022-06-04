旅日作家李琴峰去年以「彼岸花盛開之島」獲得日本芥川獎，她今天表示，對創作者而言，自己到底想寫什麼、關注什麼？這些才是最重要的事，獎項是其次的。她勉勵寫作者把自己看到的世界寫出來，不要太在乎世俗名利。

人在日本的李琴峰，今天透過視訊在台北國際書展舉行芥川獎得獎作品「彼岸花盛開之島」中文版新書發表會，與現場讀者分享創作心路歷程，發表會由聯合文學總編輯周昭翡主持，政治大學台灣文學研究所所長吳佩珍擔任提問人。

李琴峰表示，得獎對她而言可以說有影響，也可以說沒有影響，有影響的部分是她之前在日本只是一個上班族，2018年辭掉工作之後專心寫作，很幸運的在2019年獲芥川獎提名，得到比較大的關注，開始有一些工作上的邀約，讓她真正可以靠寫作維生。

不過李琴峰認為，對創作者本身而言，獎項是其次的，比較重要的反而是自己想寫什麼、關注什麼？你看到的世界到底長什麼樣子，然後把那個世界寫出來，這才是對作家而言最重要的事。

李琴峰強調，對作家而言，把自己想寫的寫出來就可以了，有沒有得獎都一樣，也不要為了想去得某一個獎而去迎合或更改自己的寫法。

「彼岸花盛開之島」書中提到「天后宮」及彼岸花，有些讀者以為寫的是台灣，也有人以為是馬祖，李琴峰表示，靈感其實來自她2017年到丹麥哥本哈根旅行，造訪「克莉絲汀安娜自由城」（Freetown Christiania），這裡的人主張自己不屬於歐盟，整個地區的氣氛很波希米亞，歷經多年醞釀，才產生這個結合西方「烏托邦」與東方「桃花源」意象的獨特島嶼。

李琴峰在小說中創造了3種語言，其中有一種便結合了日語、中文、台語及琉球語等元素，李琴峰表示這部分的靈感來自宜蘭的寒溪語，它是日治時代日文跟宜蘭當地原住民語、漢語糅雜的一種獨特語言。

吳佩珍分享她自己閱讀李琴峰作品的經驗表示，李琴峰從「獨舞」開始就聚焦性別認同、身分認同，跨越國際且多樣化，始終豐富著她的作品世界，但這些主題常會流於沉重、嚴肅，但李琴峰筆下主人翁的意識非常自由，在她精心打造的夢幻花園當中自在翱翔。

吳佩珍問起李琴峰得到芥川獎時，被問到最想忘記的日文是什麼？李琴峰當時的答案是「美麗的日本」，引起一些爭議。李琴峰今天特別解釋，她真的很喜歡日文這個語言，再怎麼不堪或難聽的詞彙，都是她自己努力學來的，當然不會想忘記，所以這真的是一道很難回答的題目，最後只好回答「美麗的日本」。（編輯：屈享平）1110604