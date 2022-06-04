無任所大使林佳龍爭取民進黨台北市長提名，昨拋出5大政策主張，解決台北市塞車問題。台北市議員游淑慧今炮轟，「不熟硬要裝熟」，若這麼簡單就能解決，林佳龍當交通部長時怎麼不提？拋出一個10年後才可能實現的政見，再騙一次飽受交通塞車之苦的內湖人。

游淑慧說，林佳龍昨天提出的台北市交通五大政策，其中一項就提到他認為解決內科塞車問題，可以延伸捷運松山新店線。

她直批「佳龍廢言，不熟硬要裝熟」如果這麼簡單就能解決，過去林佳龍是交通部長時怎麼不提？

游淑慧指出，其次，捷運從規畫、財務分析、環評、中央審查到真正核定、施工、完工，大概是10年以上，參選的起手式是拋出一個兩任任期滿、10年後才可能實現的政見？再騙一次飽受交通塞車之苦的內湖人。

最後，游淑慧說，設三站，設哪裡？每天上下班都塞爆的瑞光路，如果要捷運施工，要怎麼「撐幾年」交通黑暗期。