男子騎乘電動滑板車遭警攔查，發現其酒測值達0.68。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市一名36歲黃姓男子，2日清晨騎乘Ninebot電動滑板車準備返家，行經市民大道4段、敦化南路口時，遭松山警分局東社所員警發現他滿身酒味，遂對他進行攔查，黃男見法網難逃，向警方坦承與友人連夜喝了威士忌、勤通寧等烈酒，經吹氣測試後，果然發現酒測值達0.68已超標，當場被警方依刑法公共危險罪現行犯上銬逮捕。

警方表示，依《道路交通管理處罰條例》第32-1 條規定，非屬汽車、動力機械及個人行動器具範圍之動力載具、動力運動休閒器材或其他相類之動力器具，於道路上行駛或使用者，處行為人1200元以上3600元以下罰鍰，且因電動滑板車屬於動力機械，只要酒測值超標，同樣觸犯刑法《公共危險罪》，最高可處3年有期徒刑，併科30萬元。

警方表示，鑒於近期個人行動運具，如電動滑板車、賽格威或電動雙輪車等，違規行駛及交通事故有增加趨勢，提醒若使用不當同樣會危害自己與其他用路人的生命安全，而酒後騎乘電動滑板車更會受到法律處罰。