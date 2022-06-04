今年國曆6月6日是二十四節氣的「芒種」，代表仲夏時節正式開始，不過這段時間天氣較燥熱，也會使人比較易怒，除了要好好控制情緒外，有些禁忌也要注意，命理師小孟老師對此分享芒種時須小心的6項禁忌，做錯不僅傷身，還可能傷到荷包。

小孟老師在臉書粉專提到，芒種到來也代表夏天到了，而芒種也象徵大麥、小麥等穀物都發育成熟，農民需辛勤搶收的日子，更是芒果盛產的時刻，因此也有人稱芒種稱為「忙種」，這段時間天氣燥熱易怒，建議多喝綠豆湯、桑葚、黑棗汁退火。

●芒種時須注意的禁忌：

1.不宜喝太冰

芒種時天氣很熱，容易讓人想喝冰涼飲料消暑，但建議民眾不要喝太冰，或是狂吃冰品，以免身體冷熱變化太大，導致頭暈目炫，或者產生耳鳴狀況。

2.不宜過量吃芒果

芒果雖然好吃，卻容易引起溼疹，有些人會毫無節制的吃，但過度食用會讓身體發癢，或引發皮膚過敏問題，因此愛吃芒果的民眾要適可而止，盡量避免食用過量。

3.不宜洗冷水澡

芒種白天天氣熱，很多人運動完後，喜歡洗冷水澡，但此舉可能會導致身體刺激過大而引起感冒，民眾大爆汗想洗澡沖涼，建議還是使用溫度適中的水。

4.不宜剪髮

芒種在古代屬於忙碌的節氣，因此古人在這個日子裡，並不會有時間剪頭髮，若是在芒種日剪髮，代表未來一年可能會很清閒，工作少了財運也會跟著減少。

5.三種人沖煞

芒種當日沖生肖猴、摩羯座與水瓶座，因此這3類人不宜前往較陰的地方或是到海邊，以防止煞氣沖入，可能會影響身體。

6.不要浪費米糧

芒種是農夫辛苦栽種日與收割日，因此民眾吃飯時，一定要將米吃乾淨，不要浪費農夫的努力，而且過度浪費容易造成財氣空空。