林浩隆是罕有的面師，賦予每個臉譜新的生命。（黃希賢辦公室提供／張志康基隆傳真）

基隆市暖暖區八中社區發展協會理事長林浩隆，長期關懷附近的鄰里，每每募集關懷物資贈送給長輩及弱勢族群。但很少人知道的是，他還同時是個臉譜面師，勾勒出形形色色的「八家將」臉譜，將臉譜義賣的錢都用來回饋鄉里。林浩隆近來和無黨籍基隆市長參選人黃希賢共同募集生活物資關懷包，送給弱勢家庭長輩。

人稱「龍哥」的林浩隆說，他20幾歲就迷上「八家將」文化，認為這是台灣民間廟宇特有的民俗瑰寶，3年前結識了回鄉的基隆在地青年，在對方的鼓勵下，開始嘗試臉譜創作。更不惜花1天6000元，從嘉義特別聘請專業的「面師」北上，也曾專程南下拜師學藝，根據在地文化勾勒臉譜，因此每個臉譜都有獨特的「靈魂」，並將臉譜義賣所得，都捐給長者及慈善團體。

無黨籍的基隆市長參選人黃希賢表示，臉譜在南部較為盛行，龍哥是基隆少有的「面師」，一直致力結合在地的傳統特色，是推動基隆八家將臉譜文化的重要推手，賦予每個臉譜新的生命。

黃希賢進一步指出，在此同時，暖暖八中一帶，人口老化嚴重，更有許多弱勢或行動不便族群，龍哥長期關心社區的里民及弱勢族群，也讓他感動不已，日前更特地解囊響應，募集愛心物資，包括新竹炊粉、沙拉油、碘鹽、酒精、口罩，希望協助長者與弱勢朋友，平安度過嚴重的疫情。

黃希賢表示，像龍哥這樣積極發揮愛心，回饋社會、關懷鄉里的做法，讓他非常感動，希望民眾都能一起前來暖暖區金華街20號的八中社區發展協會（八堵廣興堂）參觀，一同發揮善舉。