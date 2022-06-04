桃園行腳巧遇綠議員邀請捐血 羅智強：不是每件事情都用政黨來分別

因團隊成員確診而暫停的前台北市議員羅智強「祈福走桃園」行昨（3日）重啟，而他今（4日）在臉書發文，表示自己接受了民進黨議員邀請捐血，更喊話「不是每一件事情，都要用政黨來分別」。

羅智強發文表示，今日走桃園觀音24個里時，遇到了正在和捐血單位合辦捐血活動的民進黨桃園市議員吳宗憲，而面對吳的捐血邀請也「毫不猶豫的一口答應」，羅智強透露其實幾天前曾有安排要捐血，但因七天自主管理被迫取消，而今在觀音捐出出關後第一袋血，自己「既感到有緣，也感謝吳議員舉辦該活動」。

羅智強指出，疫情嚴重連帶影響了很多人的捐血意願，因此吳宗憲議員辦的捐血活動「真的非常有意義」，而自己也很高興有緣可以巧遇捐血活動。羅智強更直言「不是每一件事情，都要用政黨來分別」，尤其疫情當頭下有很多有意義的事「是不需區分黨派，大家都可一起來做的」，最後他表示這是「有意義的一天」，將繼續「祈福走桃園」。

羅智強的貼文貼出後也引起網友熱議，網友們留言「非常有意義的參與」、「跨黨派才是人民福祉，別被政黨綁架」、「捐血一袋救人一命」、「防疫愛心應該是不分黨派」表示支持。