新冠肺炎兒童疫苗5月2日起陸續開打，根據衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）建議，2劑間隔為12周。近期有專家建議，將2劑間隔縮短，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，目前比較多聽到的是縮短至8周，ACIP也規劃至少在開打8周內，即6月底前展開討論。

林口長庚醫院副院長邱政洵近期指出，不論是莫德納、輝瑞兒童疫苗，只打1劑對預防住院的數據較少。真實臨床數據、研究報告均顯示，兒童接種疫苗發生心肌炎、心包膜炎的風險遠低於青少年，因此他建議兒童疫苗接種間隔從現行12周縮短成4周。

對此，莊人祥今日回應，接種間隔還需要再討論，原因是心肌炎的副作用還需持續觀察。現行國外的適應症是間隔4周，但縮到4周有可能太短，比較多聽到的是專家建議縮短至8周，國外的做法是4周、8周都有，ACIP至少會在開打8周內，即6月底前展開討論。

國內開放兒童接種莫德納疫苗的時間點為5月2日、開打輝瑞兒童疫苗則是5月25日。莊人祥表示，ACIP會議預計在6月底前召開。