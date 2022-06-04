內湖好樂迪酒客衝突鬥毆 警出動快打辣椒水壓制逮捕

北市內湖好樂迪KTV4日凌晨2時10分，發生一起聚眾鬥毆案，警方立即出動快打部隊，使用辣椒水壓制鬥毆現場，將4名犯嫌全部帶回偵辦。
警方調查，39歲詹姓男子當時在前往廁所的走廊間，與另一間包廂的28歲張姓男子發生擦撞，雙方互嗆爆發口角，進而演變成互毆，張男的崔姓男友人及劉姓女友人見狀，也加入戰局、共同攻擊詹男。
警方到場後，立刻將4人制伏帶回偵辦，全案訊後，依聚眾鬥毆罪及傷害罪嫌移送士林地檢署偵辦。
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