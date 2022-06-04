高通宣布，開放Snapdragon Spaces XR(包括AR、MR和VR)開發者平台讓全球開發人員下載，盼藉此加速XR生態系發展，讓創作者的在XR開發領域上獲得更豐沛資源，讓所有創新的XR內容均有落地的機會，更藉此通往元宇宙大門。

高通Snapdragon Spaces於2021年11月推出，憑藉已經驗證的成熟技術和開放的跨裝置水平平台與生態系，為開發人員提供實現創意的工具。透過在XR領域的持續投入和研究，高通已成為元宇宙的關鍵推動者，除開放下載Snapdragon Spaces外，開發人員現在還可以購買硬體開發套件，在商用硬體產品上打造頭戴式AR體驗，展現高通致力於推動XR創新的決心。

Snapdragon Spaces探路者計畫(Pathfinder Program)主要目的就是不斷支持AR創新者探索空間運算的新領域，現已資助首批開發者專案。作為該計畫的一部分，AR創新者將提前獲得平台技術、專案資助、聯合行銷與推廣和硬體開發套件的支援。

首款支援Snapdragon Spaces的終端組合現已上市，即由聯想ThinkReality A3智慧眼鏡搭配motorola edge+組成的硬體開發套件。輕薄強大、功能齊全的ThinkReality A3智慧眼鏡搭載SnapdragonXR1平台，配備800萬像素RGB攝影機，能夠拍攝1080p高品質影片，還配備了雙魚眼鏡頭，支援室內空間定位。

為進一步落實高通技術公司推動元宇宙發展的使命，高通創投現已對元宇宙數位健康平台開發商Tripp以及3D和XR內容管理與分享雲端平台echo3D投資。此次投資彰顯了高通對於協助上述能實現革新的企業，在利用沉浸式XR終端打造下一代體驗方面的關注與支持。面對空間運算新時代，此前宣佈設立的Snapdragon元宇宙基金希望通過高通創投的風險投資和高通技術公司針對內容專案生態開發者的資助項目，推動並支援整個生態系的創新。