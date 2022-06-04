1名網友在臉書社團《信義區三兩事》發文，日前北市南港區的無名牛排店發生火警，老闆為了降低傷亡衝回店裡用肉身滅火，造成嚴重燒燙傷目前仍在加護病房觀察中，貼文一出，引起熱議，不少人難過留言：「老闆加油，等你回來」、「老闆我還想吃你煎的牛排」。

有網友替老闆在Google評論區留言：「謝謝支持，珍重再見」。（圖／截自臉書社團《信義區三兩事》）

原PO在臉書社團《信義區三兩事》發文，台北市南港區無名牛排店前天（2日）發生火警，老闆為了將傷亡降到最低，奮不顧身衝進火場撲火而受傷，目前仍在加護病房急救，原PO表示聽聞此消息後，覺得非常難過，且深深敬佩老闆的勇敢，並提醒客人別白跑一趟。

消息曝光後，不少忠實顧客到牛排店的粉專寫下：「老闆加油，等你回來」，也有眼尖的網友發現，在無名牛排的Google評論區有人留言：「謝謝支持，珍重再見（代無名老闆發文）」。另外原PO在貼文中回應：「聽隔壁店家說，牛排店老闆目前沒有生命危險，但因為吸入性肺部灼傷及大面積燒傷，人還在加護病房觀察」。

文章一出，網友們紛紛在下方給予祝福：「老闆加油！早日康復」、「老闆人很好的說 ，好難過，希望老闆快點好起來」、「老闆的料理真的很好吃人也很溫暖，很真心」、「老闆可以渡過難關脫離險境，加油早日康復，做小吃的大家要定期做檢查，現在公寓的管線等都很老舊」、「我還想吃你煎的牛排」。