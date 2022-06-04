昨日（3）是端午節，家家戶戶忙著吃粽子應景。爭取代表民進黨參選新竹市長的行政院顧問鄭宏輝表示，身為新竹人，北部粽絕對是他心中首選，但其實不論是北部粽還是南部粽，「平安粽」最好。此說法獲得約2000個讚，大批網友直呼感動。

鄭宏輝昨日在臉書發文表示，他要祝大家「端午安康，粽是順心」；經常被問到最喜歡哪種粽子，身為新竹人的他，北部粽絕對是心中首選。

鄭宏輝指出，北部粽是有講究的，生糯米要先炒過再蒸熟，鎖住粽葉香氣，粽子才會有粒粒分明的口感，這就是北部粽美味的秘訣。鄭也特別強調，其實不論是北部粽還是南部粽，端午佳節最重要的就是闔家團圓包粽子、吃粽子，所以「平安粽」最好。

此文獲得約2000個讚，迴響熱烈。網友紛紛表示：「輝哥講的很對，讓人很感動」、「輝哥言之有理」、「輝哥加油，唯一支持輝哥」、「這答案果然有新竹市長的格局」、「我支持你，加油！」「你要好好為新竹人努力」。