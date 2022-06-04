基隆市議會2日在臨時會中通過議員提案，建請市府增設染疫慰問金及染疫身故慰問金。國民黨提名基隆市長候選人、前立委謝國樑4日表示，非常感謝市議會通過，未來將仰賴議會及市府現階段提出就能幫助市民的方案，自己在選舉上將不會再推動此政見，以免曠日費時，對市民朋友沒有立即幫助。

國民黨市議員2日在基隆市議會臨時會中提案，建請市府應增列染疫及染疫死亡慰問金。不過在臨時會中，民進黨籍議員，認為該提案是為國民黨提名的市長候選人謝國樑政見背書，在一番爭論後，主席仍裁示通過。

謝國樑4日表示，非常感謝市議會已經通過，一切尊重議會決議。未來就仰賴議會及市府現階段提出就能幫助市民的方案。他強調，在接下來的選舉中，將不會再持續推動這個政見，以免曠日費時，對市民沒有立即的幫助。

另外，當天在基市議會中，議員陳薇仲表示該提案經費需要58億元，占基隆年度總預算的四分之一。謝國樑指出，其實總經費只有5.8億元，一向以認真、專業態度自詡的陳薇仲議員，會把這麼重要的數字搞錯，將5.8億的預算說成是58億元，希望她再確認一下數字。

至於日前陳薇仲宣布不競選連任下一屆議員，並不排除直接參選基隆市長選舉。謝國樑說，我們尊重每個人的參選權利，大家都知道時力是所謂的「小綠」，若投入今年的基隆市長選舉，相信選情將會更加熱鬧，精彩可期。

議員陳薇仲坦承，2日當天在市議會中的確多算了一個零，但她認為，她的重點在於，相關經費應該投入醫療資源的提升，而非一次發完，她不贊成該提案。