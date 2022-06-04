苗栗縣4日確診1719人。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣4日確診1719人。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣4日新增確診1719例。苗栗縣長徐耀昌因確診居家照護7┼7天後，4日出關，他表示，居家照護非常不方便，好像在關禁閉，身體並無任何異狀。衛生局長張蕊仙提醒民眾，確診個案隔離期間及解隔後三個月內陰陽反覆，不需一再篩檢，衛生局也無法在民眾確診通報成立後，因自行再採驗快篩陰性而有更改，敬請民眾理解。

徐耀昌是在上個月27日赴白沙屯拱天宮迎接媽祖回宮後確診，實施7┼7居家照護，至6月3日期滿，4日就赴後龍鎮及公館鄉視察梅雨滯留鋒面帶來農損災害，他形容居家照護的7天，因而不能和家人接觸，更不能和孫子們見面，有如關禁閉一般，並不好過，幸好這7天身體都無任何異狀。

目前為加速診斷及必要時用藥，民眾快篩陽性經視訊與醫師採「醫病共決」對快篩陽性結果達成共識，評估確認醫師進行通報，並由法定傳染病系統自動研判為確診，如果民眾若對快篩結果有疑慮或與醫師當下未達共識時，可以密封袋裝攜帶快篩陽試劑到醫院或採檢站採驗PCR進行確認。

衛生局指出，自5月26日實施快篩陽經醫師診斷後得為確診以來，醫療院所及衛生局接獲多位確診個案，已經完成確診者通報後，居家照護期間自行再快篩檢測陰性，要求取消通報為確診者。衛生局提醒民眾，確診個案隔離期間及解隔後三個月內陰陽反覆，不只反應在PCR，也可能反應在快篩，並不須一再篩檢，醫療院所及衛生局不會在民眾確診通報成立後，因自行再採驗快篩陰性，而更改結果，敬請民眾理解。

徐耀昌表示，為全面保障幼兒健康，6歲以下幼兒5劑家用抗原快篩試劑政策，將自6月6日起，適用對象擴大為104年9月2日以後出生的學齡前幼兒，民眾可持學齡前幼兒健保卡至販售家用快篩試劑的實名制健保特約藥局及衛生所免費領取一份5劑家用快篩試劑，此免費領取份數，不會計算入實名制第一輪或第二輪的購買資格。

有關教育部宣布，高中、國中、國小、五專前3年級110學年度在學的學生，每人可以獲得4劑免費的快篩，將由學校發放，將在學生回校上實體課程時再領取，以保障團體生活安全避免群聚感染。110學年度的應屆畢業生，也可回原畢業學校領快篩，沒有領取期限。

縣府教育處將通知各校收到試劑後依規發放，若學校發放後仍有剩餘，將併入學校原有快篩試劑備存量，並依照相關原則管理使用。本次發放的快篩，不影響實名制購買資格。即便學生之前已經以健保卡購買過實名制快篩，也可再領取這次的4劑。