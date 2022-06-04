新北市汐止區大同路三段的保長坑營區早年為憲兵隊使用，但2011年軍方撤廢後，被消防局承租作為消防訓練中心使用。為帶動汐止產業發展，城鄉局與軍備局取得共識，計畫將該塊土地打造成產業專區，希望引導周邊工廠區轉型，預計8月前舉辦公開展覽。

保長坑營區佔地約5243坪，軍備局、國產署分別持有約95％、1.5％，其餘為私有地，該塊地鄰近保長坑工業區、鋼鐵廠、保長國小，但因長年為軍事區域，土地周圍也建起牆壁與周遭隔絕，國軍撤離後，市府為活化國有土地、帶動地區產業，規畫辦理都市計畫變更，將機關用地變更為產業專用區，後續由市府協助招商，朝生技等產業發展。

經發局指出，汐止約有73家上市上櫃公司，涉及電腦及周邊設備、醫療器材、製藥、IC設計通路、通信網路及連接器等產業，其中優勢產業為資通訊科技、生技醫療產業，市府目前已規畫「大汐止產業政策」，希望經由接運站點設置工業區或產業用地，帶動舊有工業區升級轉型，提升工業區使用效率。

除了保長坑營區設置產業專區帶動發展，經發局表示，保長坑工業區也可藉由捷運聯合開發，引導傳統運輸倉儲使用的工業區轉型，以智造生活城概念，檢討變更為產業專用區使用，容許多元支援性產業進駐，希望打造保長坑新興產業聚落。

對於設置產專區，地方樂觀其成，不過仍希望規畫公共設施。保安里長蘇忠吉表示，保長坑周邊長期欠缺公共設施，周邊一處公園都沒有，多是貨櫃場居多，未來基隆捷運也預計會延伸至此處，希望市府能規畫停車場、公園綠地或是活動中心空間，兼顧地方民眾使用需求。

對此，城鄉局表示，保長坑營區都市計畫變更後，市府將獲得一定比例的土地回饋，屆時會考量是否設置公共設施，滿足地方需求。另外，針對私有地部分，市府也會與地主溝通，希望朝向電路鐵塔用地、乙種工業區、住宅區方向變更。