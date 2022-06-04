兩年來的疫情影響，改變了人類的生活型態，各式各樣的防疫小物，成了每個人的外出必需裝備。
每天用酒精消毒雙手好幾次，很多人的手部肌膚都變得很乾澀；阿原YUAN的「艾草洗手水（乾洗手）」，採用75％ 的蔗糖酒精，從天然植物萃取，溫和不傷手，阿原YUAN艾草洗手水，特別設計的95ml容量，輕巧又適量，剛好可以隨身攜帶，放包包或是外套口袋，進出公共空間、抓捷運手把、開關門後，隨手一噴，防疫又安心。
兩年來的疫情影響，改變了人類的生活型態，各式各樣的防疫小物，成了每個人的外出必需裝備。
每天用酒精消毒雙手好幾次，很多人的手部肌膚都變得很乾澀；阿原YUAN的「艾草洗手水（乾洗手）」，採用75％ 的蔗糖酒精，從天然植物萃取，溫和不傷手，阿原YUAN艾草洗手水，特別設計的95ml容量，輕巧又適量，剛好可以隨身攜帶，放包包或是外套口袋，進出公共空間、抓捷運手把、開關門後，隨手一噴，防疫又安心。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。