艾草洗手水。（阿原提供）

向各行各業致敬。（阿原提供）

兩年來的疫情影響，改變了人類的生活型態，各式各樣的防疫小物，成了每個人的外出必需裝備。

每天用酒精消毒雙手好幾次，很多人的手部肌膚都變得很乾澀；阿原YUAN的「艾草洗手水（乾洗手）」，採用75％ 的蔗糖酒精，從天然植物萃取，溫和不傷手，阿原YUAN艾草洗手水，特別設計的95ml容量，輕巧又適量，剛好可以隨身攜帶，放包包或是外套口袋，進出公共空間、抓捷運手把、開關門後，隨手一噴，防疫又安心。