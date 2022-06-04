受到新冠肺炎疫情影響，我國在去年曾實施三級警戒，截至2021年年底移工人數約達67萬人，較2020年減少3.9萬人，創下從1988年開放移工以來年減最多的一年，甚至比網路泡沫化、金融海嘯減少人數更多，勞動部官員表示，網路泡沫化及金融海嘯是因為外部景氣因素，使僱主減少聘用所致，去年受到邊境管制影響，從5月中旬至年底僅有1100餘名移工入境影響。

由於我國部分產業勞動力供給不足及人口結構老化，1988年開放移工引進，據統計，包括訂定就業服務法、3K5級制度及EXTRA（附加移工）等政策實施當年，都造成移工大量引進，分別淨增加8.2萬人及6.2萬人。

但也曾受到景氣不佳如2000年網路泡沫化、2008年金融海嘯等也分別淨減少2.2萬名及1.4萬名移工。

去年則受到指揮中心邊境嚴管影響，更創下開放移工以來年減最多的一年、全年淨減少3.9萬人，勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組組長薛鑑忠表示，網路泡沫化及金融海嘯時移工減少多數是因為景氣不佳，僱主主動減少聘用移工所致，但去年如產業界面臨缺工，卻是邊境嚴管導致移工難以入境所致。

此外，受到新冠肺炎影響，國人至海外就業意願也大減，據統計指出，仲介國人至外國工作的求職人次從2019年的1萬1761人，下滑至2020年的4419人、2021更僅有1679人，2020年及2021年推介就業人次分別只有555人及258人，薛鑑忠說，也是受到疫情影響，使國人至海外工作意願下降。