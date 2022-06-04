疫情圖示

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中央4日公布新竹縣新增1949例確診案例，分別為932名男性、1017名女性，年齡0到95歲，12歲以下298人，65歲以上226人，多數為18到64歲青壯年佔6成9，無症狀者1903人佔9成8，目前新竹縣居家隔離中1032人、居家照護中人數7121人。

確診者分布為竹北市590例、竹東鎮417例、湖口鄉300例、新豐鄉190例、新埔鎮132例、關西鎮80例、芎林鄉70例、橫山鄉30例、寶山鄉37例、北埔鄉19例、峨眉鄉9例、尖石鄉49例、五峰鄉26例，均分別安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。

衛生局指出，中央將從6日起放寬幼兒5劑免費快篩試劑領取資格，2015年9月2日以後出生者也適用領取，家長可到各快篩實名制販售據點免費領取一份5劑家用快篩試劑，領取期限為6月30日。尚無健保卡新生兒或後續出生者，仍可於拿到健保卡後再領取，並提醒家長，快篩僅可用於2歲以上幼童。

另外，高中、國中、國小及五專前3年學生，也自6日起由學校免費發給每人4劑快篩試劑，此項發送對象含110學年度畢業生，若已離校可回原畢業學校領取。