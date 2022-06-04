批政府讓兒童因疫過世罪無可恕 呂秀蓮籲陳時中「勿一心二用」：盡快宣布是否參選

前副總統呂秀蓮4日在台中市舉辦新女性50週年特展，針對民進黨台北市長人選誰來競逐？呂秀蓮表示，若是推陳時中請他要選就盡早講，別一心二用，趕快宣布。

前副總統呂秀蓮指出，「陳部長您夠辛苦了」，若決定要出來選，最好明天就宣布，因為現在台北市跟桃園市的市長，民進黨的人選一直都虛位在等他，這樣公平嗎？

呂秀蓮說：「過去給陳部長很多權力，行使過程中，有些已超越憲法許可了」，若還想擔任衛服部長職務，也請趕快宣布不出來選舉，如果要選舉，那就盡快宣布。