新冠肺炎北部疫情趨緩，中南部則在升溫中。中央流行疫情指揮中心今預估，中南部地區將在1周內達到高峰。目前全台專責、負壓隔離病床空床率為43.9%，其中南區最低，僅25.4%。發言人莊人祥表示，台南目前的專責病房還未開滿，至少還有2位數的量能可以開。

根據統計，目前全台專責、負壓隔離病床空床率為43.9%，其中台北區41.9%、北區50.4%、中區43.8%、南區25.4%、高屏區51.2%、東區55.9%；中央集中檢疫所7778床，空床率52.3%；地方加強型防疫旅館則有4661床，空床率47.8%。

莊人祥表示，指揮中心先前已請各區加開專責病床，目前南區還沒開滿，急性一般病床500床以上的醫院至少要開20%以上，而200～499床的醫院開設的比率至少要達10%以上，會請台南針對醫院專責病床的部分進行加開，台南衛生局也答應會持續加開，至少還有2位數的量能可以開。

對於南區專責、負壓隔離病床空床率最低，有無可能南病北送？莊人祥表示，送病人需要好幾個小時，除非病床已經開滿，否則目前還沒到那個地步。至於中區指揮官黃高彬近期指出，目前中部中小型醫院只要看到採檢陽性患者，就把患者送醫學中心，他則回應，若衛生局發現輕症個案收治於大醫院，可能會以不給付的方式因應。