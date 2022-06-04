被害賣家掃了假冒的客服QR CODE後，慘遭對方詐騙。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

歹徒佯稱有兩種方案供被害人選擇，再以設定錯誤為由進行詐騙。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

台南一名30多歲張姓女網拍賣家，日前收到一名假買家聲稱無法在她的賣場下單的訊息，接著再傳了一封假冒系統通知訊息，稱張女因未簽署「誠信保障」協議，導致系統將訂單凍結，訊息中還附帶一組聯絡客服的QR CODE。

張女掃描後出現一位自稱購物平台客服人員，表示欲協助張女的賣場簽署「誠信保障」協議，即能解決買家無法下單問題，對方表示，協議內容分成能提升賣場曝光度的2萬付費保障，及恢復正常營業的免費保障兩種方案，張女遂選擇免費保障方案。

不久之後，另一名假客服再次來電，表示先前的客服人員記錄錯誤，登記成2萬付費保障方案，進一步詢問張女信用卡銀行，接著，假冒該銀行客服人員以該銀行代表號顯示來電打來，告訴張女若要取消方案，需至ATM及網路銀行操作匯款，張女依指示共匯款19萬餘元，才驚覺遭騙向警方報案。

刑事局統計，今年1月至5月15日，全國警方共受理解除分期付款詐騙386件，是全般詐騙手法中排名第一名，分析被害人年齡層，30歲以下占全部被害人近六成，是這類詐騙手法的高發族群。

警方表示，這種詐騙手法通常是因為系統資料庫外洩，令買家接獲詐騙電話，但近期發現，賣家也會被假買家以無法下標的理由，以變種解除分期付款手法詐騙。

刑事局重申，ATM及網路銀行並不具有解除分期付款設定，或取消簽署「誠信保障」協議方案選擇錯誤功能；若接到來電顯示開頭為「＋2」、「＋886」等為境外來電，卻自稱為公務機關或國內私人公司、銀行等機構的電話號碼，即為詐騙電話，應立即掛斷，如有任何疑問可撥打110或165詢問。