苗栗縣議長鍾東錦向鄉親透露與秘書長黃健庭會晤不歡而散。（謝明俊攝）

鍾東錦期望黨中央同意以初選方式決定苗栗縣長參選人選。（謝明俊攝）

前水利會長謝福弘送交7位地方大老連署書卻未獲黨中央重視。（謝明俊攝）

謝福弘依舊以國民黨勝選為最高原則，如獲提名，他必全力以赴。（謝明俊攝）

國民黨苗栗縣長參選人爭戰，因立委徐志榮再度推辭而繼續懸宕，苗栗縣議長鍾東錦展開18鄉鎮市祈福傾聽之旅，企圖力挽狂瀾，更重要的是，鍾東錦自認身為黨部主委，得全力輔選黨內其它參選同志。至於向來以黨內和諧為前提的謝福弘，依舊保持不忮不求，如黨中央提名他人，他願全力支持，如自己獲得提名，則全力以赴。

這一個月來，鍾東錦的心境可謂是歷經冰火九重天，爭取縣長參選資格提名之路，處處艱難，心情的轉折更是不足外人道，但令他最為氣餒的事情，是他在拼盡全力，配合黨中央辦了百場4大公投宣講會後，苗栗公投結果也是各縣市中成績最好的前2名，黨中央卻以粗暴的方式對他，似乎無視他還是國民黨苗栗縣黨部主委。

鍾東錦的作風四海豪曠，但是在他的形容，黨中央來勸退他的言語和行動卻是非常粗暴，但越是如此，卻更激發他奮戰鬥志，從上個月29日起，鍾東錦自行發動了18鄉鎮市的祈福傾聽之旅，從大湖、泰安、獅潭起行，有如當時的4大公投宣講一般，再度走遍18鄉鎮市。

傾聽之旅的第7站，鍾東錦來到苗栗市玉清宮，選區中藍營縣議員全員到齊，苗栗市長邱鎮軍與多數的市代表、里長、民間組織重要幹部近3百人出席聲援鍾東錦，面對眾多鄉親，鍾東錦忍不住將這些時間以來，遭受黨中央粗暴對待的委曲，首度吐露。

鍾東錦向鄉親訴求著，稍微欺侮過頭一點，他都可以忍受，但黨中央不能高高在上，黨中央的考量他會尊重，但不能太過分，最起碼得講得有理由，而不是對他栽贓嫁禍。他坦承，秘書長黃健庭來苗栗找他，一見面說話就非常粗暴，當場被他趕出門外。

鍾東錦雖然心藏著委曲，但是他依舊明白自己身為黨部主委所須負的責任，就是要替所有參加這次選舉的藍軍同志，全力輔選順利勝選，因此，在傾聽之旅的另一個重要任務，就是替同志向鄉親拉票。

另1個飽受黨中央冷落的謝福弘，一度爭取獲得10人小組中7名大老支持連署，卻在準備送出連署書時，被黨中央潑了一大盆冷水，直接表明黨中央就是要徐志榮，謝福弘不願正面對抗，依舊低調地自行北上，將這分包括有現任縣長徐耀昌、老縣長傅學鵬、徐志榮及陳超明等2名立委等在內的7人連署書，親送至國民黨中央，由秘書長黃健庭親自收下，只是這分集合苗栗多數重要藍營大老的連署書，似乎仍不值得黨中央一瞥。

以鴨子划水之姿投入縣長參選布局的謝福弘，依舊保持低調，不願咄咄逼人地表達爭取出線，他最大的期望就是維持國民黨在苗栗的勝選，「雖然是成功不必在我，可如果是我，必定是全力以赴」。