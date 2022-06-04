陳其邁表示，目前高雄市病床還有51.6％空床率、防疫旅館空房率還有78.1％，量能充足沒有問題。（高市府提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄市4日新增9586名肺炎確診個案，衛生局強調確診數字下降不代表疫情趨緩，目前疫情仍在高原期，可能是民眾端午連假期間延遲通報、就醫所致。市長陳其邁提醒，返鄉民眾這段時間盡量不要和家人共餐，有呼吸道症狀者可透過快篩試劑檢測，與長輩共處時戴上口罩。

衛生局分析，50至64歲族群確診比例仍在上升中，65歲以上族群確診情況下降，仍要提醒長者積極接種疫苗。

針對南部專責病床量能緊繃，陳其邁表示，目前高雄市病床還有51.6％空床率、防疫旅館空房率還有78.1％，量能充足沒有問題。高雄市在傳染病的防治機制內，高醫、榮總醫院支援高雄、澎湖地區，長庚、義大醫院支援屏東地區，台東地區也能支援後送。鄰近區域若有醫療量能不足，會透過中央流行疫情指揮中心的協調平台，互相合作補位。

教育局表示，今日國高中141人確診，國小幼兒園301人確診，數字比昨日下降，主要是端午連假期間延遲通報、就醫所致，教育局會持續監測。今日高雄展覽館兒童疫苗大型施打站共計589名幼童接種，下周一將會接續進行校園接種。

市長陳其邁表示，面對疫情高峰，針對高風險、維持社會運作相關工作人員發放每人2劑快篩，目前已發放99萬劑，未來還將發給30萬名相關工作人員。