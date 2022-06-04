經濟部貿易局與貿協本周辦理「中東歐市場Hybrid拓銷團」線上活動，聚焦汽車供應鏈、五金與手工具等產業，協助12家台灣業者開發立陶宛、波蘭與匈牙利等市場，商機預估1110萬美元。

貿協推出Hybrid模式協助業者拓銷，以「先線上、後實體」為台灣廠商爭取商機。與中東歐業者線上洽談，若廠商有意親自前往實地拓銷，貿協駐外單位亦可幫忙安排實體會面。波蘭與匈牙利皆是歐洲汽車製造業中心，立陶宛輕工業具合作潛力，因此中東歐市場Hybrid拓銷團也邀請立陶宛維爾紐斯工商會協辦，讓台立雙方業者在經貿友好基礎上，共同建立強韌的合作關係。

本次活動不乏知名企業與上市櫃公司，包括布局車規認證LED與亮化顯示技術多年的弘凱光電、積極投入電動車線材開發的萬旭電業，以及多次榮獲台灣精品獎肯定，主打智慧影像解決方案的慧友電子。而本次亦有具代表性的歐商參與視訊遠距洽談，包括在波蘭組裝網通自動化設備的Zaklad廠、匈牙利在地發展具規模的塑膠射出代工廠Simon，還有以傢俱出口的立陶宛也有業者參與。

俄烏軍事衝突對歐洲經濟投下震撼彈，國際貨幣基金4月下修歐洲經濟成長預期，自3.8%腰斬至1.6%，本來已逐漸舒緩的斷鏈問題再度浮現。因此，如何打造韌性供應鏈，多元化供應商來源，成為歐洲廠商維持正常營運的重要目標。同時，今年烏克蘭經濟預期衰退-35%，經濟學人預估其重建需求高達5400億美元。在烏國重建之初的各種所需，較可能先由中東歐鄰近生產基地來支援，更凸顯中東歐在歐洲地區的重要性。

貿協於下半年還將規畫秋季「中東歐貿易Hybrid拓銷團」，鏈結V4國家、羅馬尼亞、保加利亞與塞爾維亞等市場需求，亦將透過歐洲經貿網EEN「供應鏈韌性平台」協助我國業者刊登產品與服務。