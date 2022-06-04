中和2歲童恩恩確診病逝，恩恩父淚訴向新北市政府討真相，但因這兩天新北市長侯友宜無公開行程，遭民進黨副秘書長林鶴明批「侯神隱爽過端午」，加上綠營近來齊轟侯市府，被問到會覺得民進黨想藉此進行政治操作嗎？新北市副市長劉和然解釋，市長的私事不方便公開場合幫他說。據了解，侯因母親做「二七法會」，返回嘉義整理母親遺物，所以今才缺席疫情說明會。

劉和然認為，不會有此聯想，應該沒有任何政治操作，恩恩父親因孩子走了，身為父母一定很難過，很想了解事情的真相，新北也一定全力配合，依法可以提供的相關資料一定提供。

而恩恩父親除希望拿到當時的錄音檔，另並指出，市府提供的資料中，119打給他老婆的3通電話沒有譯文；119打給衛生局及雙和醫院的通話市府則拒絕提供譯文，質疑這就是新北市政府所謂的準備好了嗎？

對此， 消防局長黃德清表示，恩恩父親要的3通錄音逐字譯文，昨已掛寄給恩恩父親，也已跟他通過電話，如他急需，會親送給他；至於119打給衛生局及雙和醫院的通話，因涉及隱私與個資保護，他並非通話雙方所以無法提供。另晚上6時多，恩恩媽媽報案後，她跟我們119的聯繫及我們打給她的電話，共7通電話、對話時間共26分。

劉和然說，時間不是焦點，重點是我們已經把逐字稿寄給恩恩父親，如果恩恩爸爸或媽媽討論好，可以聽的時候跟我們聯絡，新北會派專人送錄音檔到新竹給他們聽這7通的錄音。

劉和然說，恩恩父親到市府後，也現場問了一些問題，這也是這段時間市長希望由消防局長跟衛生局長見面說明原因，因為想把當時疫情狀況情境做說明，講完可以讓恩恩父母可以比較理解。

劉和然強調，市府一直都持續與恩恩父親聯絡，恩恩父親昨晚10時許回訊，希望他自己準備好跟我們聯繫再到市府聽錄音檔，市府尊重他的決定，安排比較好的場所讓他聽錄音檔。